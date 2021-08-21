Ülkeden kaçan Afgan Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Taliban'a biat etti

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani'nin kardeşi Haşmet Gani Ahmetzayi Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden sonra Taliban'a biat etti. Olay bugün "Afganistan İslam Emirliği"nin Twitter sayfasında yayınlandı.

Yapılan açıklamada "Eski Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin kardeşi Haşmet Gani , Halil er-Rahman Hakkani'nin yardımıyla Afganistan İslam Emirliği'ne bağlılık sözü verdi" denildi. Paylaşılan fotoğraftaysa Haşmet Gani'nin Taliban üyeleriyle el sıkıştığını görüldü.

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekeceğini ve işgali sonlandıracağını açıklamasının ardından, Taliban hükümet güçlerine hızlı bir saldırı başlattı ve 15 Ağustos'ta savaşmadan Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, kendi ifadesiyle "kan dökülmesini önlemek için" ülkeden kaçtı. Yüklü miktar nakit parayla kaçan Gani'ye BAE, 18 Ağustos'ta sığınma hakkı verdiğini duyurdu.