Ulaştırma Bakanı'ndan 'dâhiyane' çözüm: 'Parası olan otoyoldan gider, devlet yolu rahatlar'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yurttaşların paralı yolları kullanamadığı eleştirilerine ilişkin "Parası olan otoyoldan gider. Mevcut devlet yolu rahatlamış olur, parası olmayan da oradan rahat rahat gider" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe teklifi, kesin hesap ve Sayıştay raporu görüşmeleri tamamlandı.

Görüşmelerin ardından milletvekillerinin görüş eleştiri ve sorulara yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kamu özel iş birliği projeleri konusunda; Her türlü ulaşım yapısı ama daha çok karayolunda kullandık. Öncelikle bir talebi tespit edersiniz sonra o taleple ilgili hangi yöntemle yapabileceğinizi konuşursunuz. Finansmanından, ihale yöntemine kadar bunu konuşursunuz. Bütün sayıları alırsınız hızından, araç cinsine, yüküne kadar alırsınız. Sonra oradaki potansiyeli, ekonomik gelişmeyi dikkate alırsınız. Belli aşamalara göre oradaki istatistikleri tutarsınız. Ona göre de bunu ülkenin içinde bulunduğu bütçe imkanları, kaynaklara göre hangi yöntemle yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Bunlardan bir tanesi; milli bütçeyle yapmaktır, bir tanesi; dış krediyle yapmaktır, bir tanesi de; kamu özel iş birliği yöntemiyle yapmaktır. Burada en çok eleştirilen yap-işlet-devret modeli, biz öyle imkan bulduk öyle yaptık. Yarın farklı imkan bulduğumuzda öyle de yapacağız. Parası olan otoyoldan gider. Mevcut devlet yolu rahatlamış olur parası olmayan da oradan rahat rahat gider.

'Haydarpaşa Garı'nın birilerine satılması gündemimizde yok'

Haydarpaşa Garı ile ilgili oranın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok. Turizm Bakanımıza devrediyoruz. Orada tam bir turistik destinasyonla İstanbul'a ve ülkemize orayı kazandıracağız, asli görevini de yürütmeye devam edecek. Sabiha Hökçen Havalimanındaki 2'nci pist bitti. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın müsait olduğu bir programla resmi açılışını yapacağız. Sabiha Gökçen'deki tek pistteki günlük uçuş 700. Bugün itibarıyla da yıllık 36 milyon yolcuya hizmet etmeye başlamıştır. Sayıştay raporlarıyla ilgili; sayıştay raporlarının nihai halinin neye geldiğinden bakmak lazım. Sorgunun gereğini yapmışsak o kapanmış demektir."