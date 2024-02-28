Ulaştırma Bakanı'na Sirkeci Garı soruldu: Sermayenin kullanımına açılacağı iddiası doğru mu?

Sirkeci Gar binasının "Özel Proje Alanı" ilan edilerek kültür ve turizm amaçlı kullanım adı altında sermayenin kullanımına verileceğine ilişkin iddialar Meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde "Sirkeci Gar binasının ve gar alanın demiryolu işlevi yok sayılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ön protokolle devredilme girişiminin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nca ‘Özel Proje Alanı’ ilan edilerek kültür ve turizm amaçlı kullanım adı altında sermayenin kullanımına verileceği hedeflendiği iddiası doğru mudur? Bu girişim, bakanlığınızın önümüzdeki yıllara ilişkin taşıma hedeflerle örtüşmekte midir?” sorularını sordu.

Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferlerin gerçekleştirilen bir törenle 26 Şubat 2024 tarihinde, 11 yıl sonra tekrar başladığını belirten Karasu, 2017’de TCDD Genel Müdürlüğü'nün Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne (AYGM) gönderdiği bir yazıyla Sirkeci-Kazlıçeşme hattının yenilenmesi için yürütülen çalışmaları paylaştığını ve hattın Marmaray kapsamında tarihi işlevine uygun çift hatlı bir demiryolu olarak yeniden açılmasını talep ettiğini hatırlattı.

TCDD'nin "Yönetim kurulu kararı kapsamında yer alan Sirkeci Bakım Atölyesi’nin ihale dosyasında yer almaması ve ihaleye 2 firmanın teklif vermesi, tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması, dolayısıyla rekabete uygun ortam oluşmaması nedeniyle ve kamu yararı gözetilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir" açıklamasını yaparak ihaleyi iptal ettiğine değinen Karasu "Ancak, Sirkeci-Kazlıçeşme demiryolu hattı için herhangi bir ihale olmamasına rağmen Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel demiryolu hattının tek hatlı olarak yenileme işi Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından Kolin İnşaat’a verilmiştir" diye belirtti.

AYGM'nin 2022 yaz aylarının başında ani bir kararla "Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi" adıyla yeni bir projeyi tüm itirazlara rağmen uygulamaya koyduğunu ifade eden Karasu "Yeni Nesil Ulaşım Projesi" olarak da tanıtılan Sirkeci Kazlıçeşme arasındaki koridorda, tek hatlı bir demiryoluyla yürüme ve bisiklet yolları hizmete açıldığını dile getirdi.

Tek hat üzerinden yapılacak işletmeciliğe, hattın kenarına inşa edilen bisiklet ve yaya yoluna, Sirkeci Garı’nın demiryolu işlevine aykırı olduğuna yönelik ilgili kurum ve kuruluşlardan itiraz sesleri yükseldiğine dikkat çeken Karasu, Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasındaki "Gelirken Murat kardeşime söyledim; ‘Önümüzde bir karar, nedir bu? İnşallah Sirkeci Garı’ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere, tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul’a değil, tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız" sözlerini hatırlattı.

Karasu, Bakan Uraloğlu’ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi: