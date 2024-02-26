Davet polemiğine Fatih Belediyesi de dahil oldu: 'Bilgi mahiyetinde, herkese duyurduk'

İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasına inşa edilen raylı sistem hattı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışa davet edildiklerini ve gideceğini açıklamış, AKP'li Murat Kurum ise rakibinin "kendine hayali davetler yaptığını" söylemişti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet e-postasını yayımlayan İmamoğlu, Kurum'a seslenerek, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı" dedi.

Tartışmaya dahil olan Ergün Turan, Turan, Bakanlıkça İmamoğlu'na herhangi bir davet gönderilmediğini söyledi.Turan, "Fatih'te bir açılış yapılıyor. Devletin işleyişinde bir açılış yapıldığında nihayet de burası Kültür ve Turizm Bakanlığı değil. Orası bu işleyişle ilgili bir birim. Biz bütün herkese de burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahiyetinde duyuruyoruz" diye konuştu.

İkili arasındaki polemiği değerlendiren Turan, “İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Biz zaten polemikçi bir belediye başkanı istemiyoruz” dedi.