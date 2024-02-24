Erdoğan'ın gideceği açılış gündem oldu: İmamoğlu katılacağını açıkladı, Kurum 'hayal' dedi

İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasına inşa edilen raylı sistem hattı pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Açılış öncesi dikkat çeken çıkış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılışa davet edildiğini söyleyen İmamoğlu, bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Davete gideceğini açıklayan İmamoğlu, "Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

'Kendine hayali davetler yapıyor'

İmamoğlu'nun açılışa katılımı hakkındaki görüşleri Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a soruldu.

İmamoğlu'nun "hayal" gördüğünü söyleyen Kurum, "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Davet" tartışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen projelerde farklı simgeler kullanılmaya başlandı. AKP'nin her dönem seçim vaatleri arasında yer alan projelerin açılışına bugüne kadar Cumhur İttifakı bileşenleri dışında kimse katılmadı.