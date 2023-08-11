İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücretlerine getirilen yüzde 51,52 oranındaki zam kararı uygulanmaya başlandı.

İBB'ye bağlı iştiraklerde çalışan işçilere ise maaşlarını açlık sınırına yükseltecek oranda zam teklif edildi.

Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ulaşım ücretlerine bir gecede yüksek oranda zam yapan belediye, 'Açlık Sınırı 27 bin TL' şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen, kendi işçilerine bu miktarı ödememekte ısrar ediyor. Aylardır bir sonuca ulaştırılamayan, sümen altı edilen zam taleplerimiz, yok sayılıyor, belediye işçileri sefalete mahkum ediliyor" denilidi.

'Gelin haklarımız için birlikte mücadele edelim'

"Kemer sıkmak istemiyoruz! İnsanca bir yaşam için insanca bir ücret istiyoruz!" ifadesine yer verilen açıklamada, belediye işçilerinin talepleri şöyle sıralandı:

İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir.

Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır.

Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir.

Kazanıma yalnızca emekçilerin örgütlülüğü ile ulaşılabileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bütün İBB emekçilerine çağrımızdır: Gelin haklarımız için birlikte mücadele edelim" çağrısında bulunuldu.

"Ulaşıma yüzde 51 zam, İBB işçilerine açlık sınırı! Sefalet ücretine boyun eğmeyeceğiz!" başlıklı açıklama şöyle:

'İşçilere açlık sınırında ücretleri teklif ettiler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım ücretlerine %51 gibi çarpık bir zam yaparken, İBB'ye bağlı bütün iştiraklerde çalışan işçilere ise açlık sınırında ücretleri teklif ettiler. Her şey zamlanıyor, ücretlerimiz sürekli eriyor.

İBB'de devam eden toplu iş sözleşmelerinde belediye yönetiminin teklifi ile işçilerin temel talepleri arasındaki fark çok fazladır. İBB yönetimi işçilere sefalet koşullarında yaşayacak ücretleri dayatmaktadır. Bizler adeta kenara atılıyoruz.

İBB'de çalışan çok sayıda emekçi bugün asgari ücret seviyesinin altında ücretlere tabi tutuluyor. Düşük ücretler, olumsuz çalışma koşulları, çeşitli hak ihlalleri ve adaletsiz maaş politikaları, İBB emekçilerin genel sorunları halindedir.

'Belediye işçileri sefalete mahkum ediliyor'

Ulaşım ücretlerine bir gecede yüksek oranda zam yapan belediye, 'Açlık Sınırı 27 bin TL' şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen, kendi işçilerine bu miktarı ödememekte ısrar ediyor. Aylardır bir sonuca ulaştırılamayan, sümen altı edilen zam taleplerimiz, yok sayılıyor, belediye işçileri sefalete mahkum ediliyor.

İBB çalışanlarının içinde bulunduğu çetin durum apaçık ortadır. Gece gündüz denemeden çalıştırılan bizler, kiralarını, mutfak masraflarını, çocuklarının eğitim giderlerini ve zorunlu yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanma aşamasını geçmiş, artık tükenme noktasına gelmiş durumdayız.

Biz Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı olarak diyoruz ki: Bu düzen böyle gitmez! Sefalet zammına boyun eğmeyeceğiz! Çalışmak için yaşadığımız düzene, açlık sınırı altına düşen ücretlere, keyfi ve kuralsız uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz.

'Dayatılan sefalet ücretleri yalnızca emekçilerin örgütlülüğü ile aşılabilir'

Belediye yönetimlerinin sessiz sedasız kapı arkasında yapılan düşük zamlarına, hak arayışındaki işçilere kapı göstermelerine izin vermeyeceğiz. Taleplerimiz açıktır! Kemer sıkmak istemiyoruz! İnsanca bir yaşam için insanca bir ücret istiyoruz!

- İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir.

- Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır.

- Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir.

Biz Belediye Emekçileri olarak apaçık biliyoruz ki dayatılan sefalet ücretlerini, yalnızca emekçilerin örgütlülüğü ile aşılabilir. Bütün İBB emekçilerine çağrımızdır: Gelin haklarımız için birlikte mücadele edelim."