Yenimahalle Belediyesi işçileri düşük zam önerisini reddetti

Ankara'da dün direnişe geçen Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı belediye işçileri asgari ücrete yakın maaşla geçinemediklerini ve yapılacak maaş zammının manipüle edildiğini belirtiyor.

'Elimize geçen para asgari ücret olacak'

Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın sosyal medyada yaptığı açıklamada işçilere verilecek zam hakkında "Belediyemizin gelirleri artmamasına, tüm maliyetlerin de katlanarak artmasına rağmen, imzaladığımız ek protokol ile belediyemizde çalışan evli, bir çocuklu emekçimizin maaşı ikramiye ve yan haklar dahil, mesai hariç net 20.000 TL’ye yükseltilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İşçiler ise bu rakamın aldatıcı olduğunu, yol ve yemek yardımları gibi giderleri düşünce elde kalan paranın asgari ücrete yakın bir para olduğunu ifade ediyor.

"Sendikanın aklı şimdi mi başına geldi?"

Zam önerisini açıklamaya gelen DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası temsilcilerine sırtlarını dönerek protesto eden belediye işçileri sendika temsilcilerine "Hangi yüzle geldiniz. İki gündür burada direniyoruz. Bir tane bile sendika temsilcisi, bir tane bile sendika görevlisi gelmedi. Bakın üzerimizde sendika önlüğü dahi yok. Aç mısınız, susuz musunuz diye soran oldu mu? Şimdi gelmiş bu paraya ikna etmeye çalışıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden işçiler maaşlarına insani koşullarda yaşayabilmek adına iyileştirme talep ediyor.