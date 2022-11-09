Ukrayna'nın Nazi işgalinden kurtulmasına adanan anıt yıkıldı

Ukrayna'nın Slovakya sınırında bulunan 'Ukrayna'nın Kurtarıcılarına Anıt' bugün sabah 10.00'da yıkıldı. Söz konusu anıt, 27 Ekim 1944'te Macar ve Alman birliklerinin Ukrayna'dan en son sınır dışı edildiği kent olan Ujhorod'da bulunuyordu.

Yetkililer ilk etapta anıtı "belirli bir yere" taşıyacaklarını açıklarken, sabah saatlerinde bölge sakinleri anıtın sökülmesi yerine, yere atılıp ve parçalandığını gördü.

13 Ekim'de Transkarpatya Bölgesel Askeri İdaresi'nin oluşturduğu komisyonu anıt üzerinde bir inceleme yapmış ve anıtın "kaza belirtileri taşıdığını" ve "eyalet sınırını geçmek için sıraya giren insanların yaşamı ve sağlığı için gerçek bir tehdit oluşturduğu"nu öne süren bir "tespit raporu" yayınladı. Söz konusu raporda anıtın nasıl bir tehdit oluşturduğuna dair bir kanıtsa sunulmadı.

"Ukrayna'nın Kurtarıcılarına" adlı anıt, 8 Mayıs 1970'de açılmıştı. Heykelin mimarları Ukrayna Sovyet Sosyalit Cumhuriyeti'nin (SSC) 'Onurlu Mimarları' Oleg Konstantinoviç Stukalov ve Anatoliy Snitsarev idi. Heykeltıraşlarıysa Ukrayna SSC 'Seçkin Halk Sanatçısı' ünvanlarına sahip Valentin İvanoviç Znoba ve babası İvan Stepanoviç Znoba'ydı.

Şimdi sökülen anıtın yerine başka bir anıt dikilmesi bekleniyor.

Heykelin dikildiği Ujhorod sınır kapısı, ülkenin 27 Ekim 1944'te Macar ve Alman birliklerinin sınır dışı edildiği son noktası olarak kabul ediliyor. Anıtta yer alan taşta "Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Ukrayna SSC'yi Nazi işgalcilerinden kurtarmak için Sovyet birlikleri savaşı burada tamamladı." yazısı yer alıyordu.

Anıtın kendisi, bir elinde yükseltilmiş bayrak ve diğerinde bir makineli tüfek olan bir askerin heykelidir. Bronz figür, 11 metre yüksekliğinde ve 19 ton ağırlığında bir andezit kaide üzerine monte edilmiştir.