Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya "üyeliğe giden yolda açık ve olumlu bir mesaj" gönderileceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna'nın NATO üyeliğine 'yeşil ışık' yakıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya üyelik yolunda 'açık ve olumlu bir mesaj' verecek" dedi.
Haber Merkezi
Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya "üyeliğe giden yolda açık ve olumlu bir mesaj" gönderileceğini söyledi.