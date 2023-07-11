Ukrayna'nın NATO üyeliğine 'yeşil ışık' yakıldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO Ukrayna'ya üyelik yolunda 'açık ve olumlu bir mesaj' verecek" dedi.

Haber Merkezi

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya "üyeliğe giden yolda açık ve olumlu bir mesaj" gönderileceğini söyledi.

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