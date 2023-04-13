Ukrayna'nın 'Karadeniz NATO denizi olsun' çağrısına Kremlin'den yanıt gecikmedi: 'Asla'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "NATO'nun Karadeniz'in güvenliğinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini" ileri sürerek Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin NATO sistemlerine entegre edilmesi çağrısı yaptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Kırım Platformu toplantısı çerçevesinde düzenlenen Birinci Karadeniz Güvenlik Konferansı'na görüntülü bağlantı yoluyla katılan Kuleba, Karadeniz'in "tüm Avrupa'yı huzurlu ve gelecek odaklı kılmak adına" büyük önem taşıdığını söyledi.

Kuleba, "Maalesef Karadeniz, tehditler ihmal edildiğinde durumun nasıl hızla kötüleşebileceğinin de bir göstergesi olmuştur. Karadeniz'i aynı Baltık Denizi gibi bir NATO denizine dönüştürme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'Batı'nın tutarlı bir stratejisi yok'

"Ortak Rusya sorununa karşı birlikte hareket etmenin önemli olduğunu" ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Örneğin uzmanların da dile getirdiği, Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin Baltık Denizi ve Karadeniz'deki müttefik sistemlere entegre edilmesi fikrini destekliyorum" dedi.

Bölgede kendini tehdit altında hisseden tüm ülkelerin kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini belirten Kuleba, "Üzülerek söylüyorum ki, Batı'nın tutarlı bir Karadeniz stratejisi yok. Rusya'nın ise hep oldu: Saldırgan, rövanşist, barbarca bir strateji" diye konuştu.

Kremlin: Karadeniz asla 'NATO denizi' olmayacak

Kuleba'nın açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Karadeniz'in asla "NATO denizi" olmayacağını, tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği ve etkileşim denizi olarak kalması gerektiğini söyledi.

Kiev'in Karadeniz'i "NATO denizi" yapma fikrine ilişkin olarak günlük basın toplantısında bir değerlendirme yapan Peskov, "Karadeniz, asla 'NATO denizi' olmayacak. Burası ortak bir deniz. Tüm kıyıdaş ülkeler için işbirliği, etkileşim ve güvenlik denizi olarak kalmalı. Dahası bu, bölünmez güvenlik olmalı" ifadelerini kullandı.

Kiev'den yapılan açıklamanın NATO ve silahsızlandırma gibi iki tezat unsura dayandığını kaydeden Peskov, "NATO ve silahsızlandırma, birbirini ortadan kaldıran kavramlar" dedi.

'FSB ve Savunma Bakanlığı arasında çekişme olduğu doğru değil'

ABD'li kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair gizli belgelerinin sızdırılması, bugün basın toplantısında da gündeme geldi.

Gazeteciler bu kez Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılıkları ve çekişme olduğu hakkında belgede yer alan iddiaları sordu.

Bu tür iddiaların nelere dayandığını bilmediğini söyleyen Peskov, haberin doğruluğu ve yazarın Rusya'daki gelişmelerin özüne dair anlayışı hakkında şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

'Lahey'in Naftogaz kararını analiz edeceğiz'

Lahey merkezli Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin (PCA) Rusya'yı Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz'a 5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmesi hakkında konuşan Peskov, davanın yeni olmadığını ancak kararın yeni olduğunu ve analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Peskov, bu davada Rusya'nın haklarını koruyan uzmanların kararı inceleyerek atılacak adımlara ilişkin kararlar alacağını belirtti.

2017'de Naftogaz, Kırım'daki varlıklarına el koyulması nedeniyle şirketin 5 milyar dolar zarara uğradığını öne sürerek Rusya'ya dava açmıştı.

Rusya Baltık'ı kaybediyor: Baltık Denizi 'NATO denizi' oluyor

Öte yandan, Finlandiya'nın 4 Nisan'da NATO'ya tam üye olmasının ardından İsveç'in de örgüte üyelik sürecinin tamamlanması durumunda Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan tüm ülkeler NATO üyelerinden oluşacak.

İsveç'in üyeliği, Türkiye ve Macaristan dışındaki diğer tüm NATO üyeleri tarafından onaylanmış durumda. Türkiye'den meclis onayının 14 Mayıs seçimleri sonrasında çıkması bekleniyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO üyesiyken Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi olmak istiyor.