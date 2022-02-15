Ukraynalı neo-nazi tugayına destek verdiler: 'Terör örgütü tanımı yanıltıcı'

ABD merkezli 'düşünce kuruluşu' Atlantik Konseyi'nin yayımladığı Anton Shekhovtsov imzalı bir makalede Ukraynalı neo-nazi Azov Tugayı'nın yabancı terör örgütü olarak tanımlanmaması gerektiği öne sürüldü.

"Azov neden yabancı terör örgütü olarak tanımlanmamalı" başlıklı makalede, Azov'un FBI tarafından "neo-nazi ideolojisiyle ilişkili olduğu bilinen paramiliter birlik" olarak tanımlanmasının "yanıltıcı ve mantıksız" olduğu iddia edildi.

Azov Tugayı'nın Ukrayna Ulusal Muhafızlar'a bağlı bir birlik olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğu söylenen yazıda, devlete bağlı bir gücün paramiliter bir güç olarak kategorize edilemeyeceği öne sürüldü.

Yazıda, Ukrayna'nın 2014'te "Rusya'ya karşı çeşitli siyasi gruplardan tüm güçleri kendisine bağlamak zorunda kaldığı ve Azov Tugayı'nın içinde anarşizm ve liberalizm gibi farklı ideolojik görüşlerden üyelerin de barındığı" savunuldu.

Makalede, Azov Tugayı'nın Avustralya ve ABD'deki aşırı sağ örgütlerle bağı olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.