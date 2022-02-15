Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 'Rusya saldırısına karşı milli birlik ve beraberlik günü' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkeye saldıracağına dönük iddialara karşı ülke vatandaşlarına yarın için birlikte bayrak sallama ve ulusal marş söyleme çağrısı yaptı.

Videoyla ulusa seslenen Zelenskiy, "Saldırı gününün 16 Şubat olduğunu söylüyorlar. Biz bunu birlik günü yapacağız. Askeri taarruzun başlangıcı için tarih vererek bizi yeniden korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna hükümeti yetkilileri, Zelenskiy'in Rusya'nın saldıracağını öngörmediğini, ancak Rusya'nın yarın işgale başlayacağına dair dış basında yer alan haberlerin ardından kuşkuya düştüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, yarın ülke saatiyle 10.00'da aynı anda bayrakları dalgalandırmak ve ulusal marşı söylemek hakkında bir kararname yayınladı.