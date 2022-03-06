Ukraynalı müzakereci: Trump Ukrayna'ya gelebilir

Rusya ile görüşmelerde bulunan Ukrayna heyetinin bir üyesi olan David Arahamiya, 45. ABD Başkanı Donald J. Trump ve bazı ABD'li Kongre üyelerinin Ukrayna'ya gelmeyi planladığına dair "doğrulanmamış bilgilere" sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna heyeti üyesi Arahamiya, NATO'nun önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ukrayna'nın üyeliğini tartışmaya hazır olmadığını, Kiev'in üyelik başvurusu için mücadele etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Trump bugün, "F-22 uçaklarımızı alıp, üzerine Çin bayrağı asıp Rusya'yı bomba yağmuruna tutmalıyız. Sonrasında 'Biz yapmadık, Çin yaptı' deriz" çıkışında bulunmuştu.