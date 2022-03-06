Trump: Uçaklarımıza Çin bayrağı asıp Rusya'yı bombalayalım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Orleans kentinde katıldığı bir Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) etkinliğinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

Washigton Post gazetesinden Josh Dawsey'in aktardığına göre, Trump, ABD'nin Rusya'yı Çin bayraklarıyla bombalaması gerektiğini söyledi.

Trump, "F-22 uçaklarımızı alıp, üzerine Çin bayrağı asıp Rusya'yı bomba yağmuruna tutmalıyız. Sonrasında 'Çin yaptı, biz yapmadık, Çin yaptı' der ve bunların birbirleriyle savaşmasını arkamızı yaslayarak izleriz" dedi.

Batı'nın Rusya'ya dönük hamlelerinin yetersiz olduğunu söyleyen Trump, NATO'nun "her zaman bir kağıttan kaplan" olduğunu söyledi.