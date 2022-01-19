Ukraynalı adam 'beğendiği' fotoğraf yüzünden milli güvenliği tehdit etmekten suçlu bulundu

Ukraynalı bir adam, Kiev savcılarının kendisini milli güvenliği tehdit etmekle suçlamasının ardından mahkemeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkan şahıs sosyal medyada "ülkesinin hükümetini devirme çağrısı" yapan bir gönderiyi "beğendiği" için para cezasına çarptırıldı.

Ukyana menşeli Strana'nın yaptığı habere göre Aralık ayı kuzeydoğu Sumi Oblastı'ndaki mahkemeye çıkan Yuri K. ülkede yasaklı olan Rusya menşeli sosyal medya sitesi Odnoklassniki platformundaki bir paylaşımı "beğenmek"le 'milli güvenliği tehdit etmiş' bulundu. Söz konusu paylaşımda Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın birleştirilmesi çağrısında bulunuluyordu.

Söz konusu görselde, üç ülkenin bayraklarının yanı sıra, onları "tek halk" olarak birleştirmeye çağıran bir metin yer aldı. Resmin altında “Kiev'deki mevcut otoriteleri devirelim” yazılı bir çağrı vardı. Fotoğrafa eşlik eden metinde "Katılıyorsanız - beğenin ve paylaşın" ifadesi yer alıyordu.

Sumi savcılığı ve ülkenin istihabarat servisi, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan Yuri K.'yı söz konusu "beğeni" üzerine yakalamak için çalışmalar başlatırken kendisini Kiev Ceza Kanunu'nun “kamu şiddetli değişim veya anayasal düzenin devrilmesi veya devlet iktidarının ele geçirilmesi için yapılan çağrılara ve ayrıca dağıtımına ilişkin cezayı” öngören bir maddesini ihlal etmekle suçladı.

Yuri K., Mayıs 2020'de kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından yüklenen fotoğrafı beğendiği için çıkartıldığı mahkemede 150 dolar (4.250 Ukrayna Grivna'sı) para cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme bilirkişiliğini kapsayan 200 dolardan fazla masraf da kendisinden talep edildi.

Odnoklassniki gibi Rusya menşeli sosyal medya platformları Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından 2017'de yasaklanmıştı. Yasaktan önce, ülke nüfusunun yarısından fazlası olan yaklaşık 24 milyon kişi söz konusu sosyal medya sitelerini kullanıyordu. Mevcut Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Mayıs 2020'de internet sitelerine erişimin engellenmesini 2023'e kadar uzatan bir kararname imzaladı.