Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a devlet liyakat nişanı

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

DHA'nın haberine göre BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete BAYKAR tarafından geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran Sn. Zelenskiy ve Andriy Yermak'a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı.