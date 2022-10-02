İbrahim Kalın'dan Ukrayna ve ABD ile görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Sullivan ile görüşmeye dair "Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri, Güney Kafkasya'daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi" denildi.

Açıklamada "Stratejik Mekanizmanın hayata geçmesi ile birlikte ortak çıkarlar temelinde işbirliği alanlarının artması beklentisi dile getirildi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin NATO’daki kilit rolüne vurgu yapılan görüşmede müttefiklerin ortak güvenlik risklerine ve tüm terör tehditlerine karşı uyum ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altı çizildi. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı’nın uluslarası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi" denildi.

Ukrayna'ya 'ilhakı reddediyoruz' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü’nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise "Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeler değerlendirildi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi.

Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye’nin reddettiği belirtildi.

Zor koşullara rağmen Türkiye’nin tarafları bir araraya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi.

Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye’nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek verilmesinin önemi altı çizildi.

Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı."