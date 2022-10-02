Putin, 4 bölgenin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları Duma’nın onayına sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzalamasının ardından onay için Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya gönderdi.

Sputnik'in haberine göre Putin'in sözkonusu anlaşmaları Duma’nın onayına sunması sonrası, ilgili belgelere Duma’nın veri bankasından erişilebiliyor.

Daha önce Sputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuat Komitesi üyesi Aleksandr Başkin, yeni bölgelerin Rusya’ya kabulünün, anayasaya uygunluğunun onaylanmasının ardından parlamentonun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından oylanarak onaylanması gerektiğini belirtmişti.