Ukrayna'dan Donetsk'e füze saldırısı: En az 20 ölü

Donetsk'in merkezine Ukrayna kuvvetleri bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda idari binalar hasar gördü.

Bir Ukrayna Toçka-U füzesinin Donetsk'in merkezinde Hükümet Konağı yakınına isabet etmesi sonucunda yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Füzenin parçaları, Universitetskaya Caddesi'nde bir araba ve bir otobüse çarptı.

Füzenin bir belediye otobüsüne isabet etmesi sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin açıklamasına göre patlamada çoğu otobüste bulunan 20 kişi yaşamını yitirdi.

Donetsk Devlet Başkanı Denis Puşilin'se 23 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Puşilin "Ölenler ve yaralananlar arasında çocuklar da var" diye ekledi.

Puşilin, füzenin tam hedefini vurup infilak etmesi durumunda facianın çok daha büyük çaplı olabileceğini kaydetti.

Donetsk Devlet Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'e yapılan saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin yasaklı misket bombası içerdiğini söyledi.

Puşilin, “Sivil hedefleri vurdular, burada asker yok, sadece memurlar var. İntikamımız ne olacak, göreceğiz. İnsanlığı kaybetmeyiz” dedi.

Rossiya-1 TV kanalına konuşan Puşilin şunları kaydetti:

"Toçka-U füzesi düşürüldüğü halde parçaları çok fazla hasara ve sivil kayıplara neden oldu ki en kötüsü de bu. İnsanlar ATM makinesinin önünde sıraya giriyordu, bir toplu taşıma durağında insanlar vardı."

(DİKKAT HASSAS İÇERİK) Faciadan sonra olay yeri görüntüleri