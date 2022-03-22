Ukrayna'dan 'Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor' iddiası

Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belarus’un Ukrayna sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti.

Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Belarus, diplomatlarını Ukrayna’dan çekti ve bu bizim için bir sinyal. Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko’nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus’un tüm askeri personeli 40 bin civarında" (İHA)