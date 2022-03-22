Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 27. günü

Ukrayna'daki savaşın 27. gününde Ukrayna ordusu, Rusya kontrolüne giren Makariv kentini yeniden kontrol altına aldıklarını ve Rus güçlerin kentten püskürtüldüğünü açıkladı. Rusya'nın Kiev ve Mariupol kentlerine dönük ablukasıysa sürüyor. Öte yandan müzakere sürecinden henüz net bir takvim çıkmış değil.

Gün içerisinde Ukrayna'daki savaşa dair tüm gelişmeleri bu haberden okuyabilirsiniz.

'Güvenlik garantileri, savaşın bitişi'

Öte yandan, televizyona konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu herkes için zor bir durum. Kırım için, Donbass için, herkes için. Bır çıkış yolu bulmak için ilk adımı atmak gerek. Belirttiğim üzere bu ilk adım şöyle: Güvenlik garantileri, savaşın bitişi" dedi. Zelenskiy, "Bu konuları Rusya Devlet Başkanı'yla ilk görüşmemde ele almaya hazırım. Bunlar bizim için kritik, önemli konular" ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın gerçek kaybını duyurdu' denilen gazeteden açıklama

Rusya'da Kremlin yanlısı Komsomolskaya Pravda gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, Ukrayna savaşında yaklaşık 10 bin Rus askerinin öldürüldüğüne dair bilgi paylaşıldı.

Kaynağın Rusya Savunma Bakanlığı olduğu ifade edilen haberde, savaşta 9 bin 861 Rus askerin öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinse yaralandığı öne sürüldü.

Haber daha sonra yayından kaldırılırken, açıklama yapan gazete, bir hack saldırısına uğradıklarını söyledi.

Zaharova'dan Psaki’ye yanıt: Boru hattı içinden gaz geçirmemeye kendisi karar verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, şirketlerin kendi isteğiyle Rusya’dan çekildiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Zaharova, “Psaki, ABD yönetiminin hiçbir kuruluştan Rusya’daki faaliyetini askıya almalarını istemediğini bildirdi. Şirketler kendi isteğiyle ülkeyi terk etmişler” diye yazdı.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova, “Kuzey Akım-2 gibi. Boru hattı kendisi, içinden gaz geçirmemeye karar verdi” diye ekledi.