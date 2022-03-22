Kremlin Sözcüsü Peskov: İşgal, operasyonun açıklanan hedeflerinden biri değil

Rusya-Ukrayna savaşına dair CNN'e açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, askeri operasyonun amacının Ukrayna'nın işgali olmadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, “Rus askerler sivil hedefleri vurmuyor. İşgal, operasyonun açıklanan hedeflerinden biri değil” ifadesini kullanan Peskov, “Rus askerlerin sivilleri hedef alması yasak” dedi.

Ukrayna’nın Donbass’ı bombalamayacağını ve Normandiya formatında atılımın gerçekleşeceğini umduklarını söyleyen Peskov, nihayetinde Ukrayna’nın Donbass’a taarruza geçeceğini anladıklarını belirterek, “Kimsenin endişelerimizi dinlemeyeceğine, Ukrayna’yı bu eylemlere karşı uyarmayacağına, Ukrayna’yı Normandiya süreci kapsamında çözüme itmeyeceğine son ana kadar inanmak istemedik. Ama kimse bunları yapmadı” ifadesini kullandı.

Ayrıca Rusya’nın ulusal konseptinin erişime açık olduğunu ve herkesin, nükleer silahın kullanılabileceği tüm sebepleri okuyabileceğini dile getiren Peskov, “Yani ülkenin varlığına yönelik tehdit olacaksa o zaman konseptimize uygun olarak kullanılabilir. Bu metinde belirtilen başka bir sebep yok” dedi.