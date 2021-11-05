Ukrayna'dan 'Bayraktar TB2' açıklaması

Ukrayna basınına demeç veren Genelkurmay Başkanı Sergey Şaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA'ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA'larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sputnik'teki habere göre Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larının kullanılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Şaptala, "Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Onlar Minsk Anlaşmalarını ihlal etti" ifadelerini kullandı.

Donbass'ta Bayraktar İHA'larının kullanıldığı Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk Anlaşmaları'nda öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti.