Ukrayna'daki İngiliz militanlar idama mahkûm edildi

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk'teki bir mahkeme, Kiev için savaşan üç yabancı savaşçı hakkında ölüm cezası verdi. İngiliz Aiden Aslin ve Shaun Pinner ile Faslı Saadun İbrahim Perşembe günü Donetsk Cumhuriyeti'nde paralı askerlik yapmak ve iktidarı zorla ele geçirmeye çalışmaktan suçlu bulundu. Üç militan da Mariupol'da yakalandı.

Donetsk'in yasalarına göre, iktidarı zorla ele geçirmeye çalışmak en fazla 20 yıl ile cezalandırılıyor, ancak mahkeme savaş zamanının ağırlaştırıcı koşulları nedeniyle idam cezası kararı verdiğini belirtti. Paralı askerlik yapmaksa üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Rusya destekli Donetsk'te idam cezası kurşuna dizme yoluyla uygulanıyor.

Üç militanın mahkeme kararına itiraz etmek için bir ay süreleri bulunuyor. Yabancı militanlar temyizi kazanırlarsa, idam cezası 25 yıla kadar hapis cezasına indirilebilir.

İngiltere, vatandaşlarının Cenevre Sözleşmeleri uyarınca savaş esiri olarak muamele görmesini talep etti. Ancak, İngiltere resmi olarak Donetsk ile savaş halinde değil. Donetsk, yakalanan militanları uluslararası hukukta düzenli savaşçılarla aynı ayrıcalıklara sahip olmayan paralı askerler şeklinde kabul ediyor.