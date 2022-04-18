Mariupol'de esir alınan İngiliz paralı askerlerden Medvedçuk'la takas talebi

Mariupol'de esir alınan iki İngiliz paralı asker Ukraynalı tutuklu siyasetçi Medvedçuk'la takas edilmelerini istedi. Medvedçuk ise Putin'e çağrı yaptı, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerle takas istedi.

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus birliklerince esir alınan İngiliz paralı askerlerin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çağrı yaparak kendilerinin Ukrayna'da tutuklu bulunan muhalefet lideri Viktor Medvedçuk ile takas edilmesini talep ettikleri video Rus medyasında yayımlandı.

Shaun Pinner ve Aiden Aslin adlı İngiliz paralı askerler İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'nın geçen hafta tutukladığı Medvedçuk'u serbest bırakması karşılığında ülkelerine dönmelerine yardım etmesini istedi.

İngiliz paralı asker Shaun Pinner

Ukrayna Medvedçuk'un videosunu yayınladı: Mariupol'deki Ukraynalı askerlerle takas istedi

Öte yandan Ukrayna güvenlik servisi de tutuklu bulunan Medvedçuk'un bir videosunu yayımladı. Videoda Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kendisini Mariupol'de kalan Ukrayna güçleriyle takas etmesini istedi.

Ukrayna'da tutuklu bulunan muhalefet lideri Viktor Medvedçuk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geçen hafta Medvedçuk'un Ukraynalı savaş esirleriyle takas edilmesini önermiş, Kremlin ise bu öneriyi Medvedçuk'un Rusya vatandaşı olmadığını, Ukraynalı bir siyasetçi olduğunu belirterek reddetmişti.

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