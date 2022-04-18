Rusya, Ukrayna'daki yabancı militanlara dair verileri açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 63 ülkeden tahmini 6 bin 824 yabancı paralı askerin Volodimir Zelenskiy hükümeti için savaşmak üzere Ukrayna'ya geldiğini söyledi. Rusya gelen paralı askerlerin bin 35'inin “yok edildini” öne sürdü. Öte yandan Rusya'ya göre neo-Nazi savaşçılar da dahil olmak üzere 400 militanın Mariupol'da mahsur kaldı.

Bakanlığa göre en kalabalık yabancı savaşçı grubu bin 717 kişiyle Polonya'dan gelirken, yaklaşık bin 500 militan ABD, Kanada ve Romanya'dan geldi. İngiltere ve Gürcistan'dan 300'e yakın kişi gelirken, Suriye'nin Türkiye kontrolündeki bölgelerinden 193 kişi geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov'un açıklamasına göre ödlürülen bin 035 yabancı paralı askerin yanı sıra 912 paralı askerse Ukrayna'dan kaçtı. 4 bin 877 paralı askerinse Kiev, Harkov, Odessa, Nikolaev ve Mariupol şehirlerinde aktif olduğu belirtildi.

Konaşenkov, bu yabancı savaşçıların yaklaşık 400'ünün kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da Sovyet yapımı devasa bir fabrika kompleksi Azovstal metalurji tesisinde Ukraynalı militanlarla birlikte mevzi aldığını söyledi. Konaşenkov, Rus kuvvetlerinin tesisten altı yabancı dilde radyo iletişimini engellediğini de sözlerine ekledi.

Konaşenkov, "Yabancı paralı askerlerin Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında 'savaşçı' statüsüne sahip olmadığını hatırlatmama izin verin. Slavları öldürerek para kazanmak için Ukrayna'ya geldiler. Dolayısıyla onları bekleyen en iyi şey cezai sorumluluk ve uzun hapis cezalarıdır.” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından birkaç gün sonra, Kiev eline silah almak isteyen yabancılara vizesiz giriş sözü verdi.

Ancak yabancı militan toplama misyonu Mart ayında sadece askerlik deneyimi olanların alıncağı şekilde daraltıldı ve Nisan başında tamamen durduruldu. Ukrayna'nın "Uluslararası Lejyon" sözcüsü Kanada medyasına, cepheye eğitimsiz gönüllüler göndermenin yardımdan çok bir engel haline geldiğini ve ateşli silah ve mühimmat kaynaklarının azalmasına neden olduğunu söyledi.

Öte yandan yabancı militanlar sosyal medya paylaşımlaında hiç silah olmadan cepheye gönderildikleri, Ukraynalı militanlar tarafından silah zoruyla ateş hattına girdiklerini anlatmaya başlamıştı. Militanların önemli bir kısmı basına verdikleri demeçlerde Ukrayna'dan kaçış hikâyelerini anlatmışlardı.