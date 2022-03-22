Ukrayna'da işkence görüntüleri: Direğe bağlayıp kırbaçlıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Ukraynalı neo-nazi taburlarının sivillere uyguladığı işkence görüntüleri IŞİD’i ve Taliban'ı aratmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Ukraynalı neo-nazi güçler tutsak olarak aldıkları kişileri direklere veya ağaçlara bağlayarak işkence uyguluyor. Görüntülerde belden aşağısı soyulan insanların vücutlarına kırbaçla vurulduğu görülüyor.

Ukrayna hükümetine yakın kaynaklarsa, işkence uygulanan kişilerin ‘yağmacı oldukları için cezalandırıldığını' öne sürüyor. Bir diğer iddiaya göre, kırbaçla işkence Rus yanlılarını cezalandırmak için yapılıyor.

Ukrayna’daki bu görüntüler, IŞİD’in Irak ve Suriye’de, Taliban'ın Afganistan'da uyguladığı işkence görüntülerini hatırlattı.

IŞİD, işgal ettiği bölgelerde tutsak aldığı insanları bileklerinden asarak veya kafese koyarak işkence ediyordu. 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirerek ülkeye hakim olan Taliban, hırsızlık veya uygunsuz davranışla suçlanan kişilere kırbaç, değnek ve dayakla cezalandırmıştı.

Ukrayna'da görülen işkence görüntüleri, dün soL TV'nin ana haber bülteninde de ele alındı.