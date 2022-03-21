CNN, Neo-Nazi Azov Taburu komutanını ekrana çıkardı

CNN International, Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanını ekrana çıkardı.

Haber Merkezi

ABD merkezli CNN International, Rusya-Ukrayna savaşına dair yaptığı haberde, Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı Denis Prokopenko'yla konuştu.

Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı olan Prokopenko, haberde Mariupol’ü savunan lider olarak tanıtıldı.

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