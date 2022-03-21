ABD merkezli CNN International, Rusya-Ukrayna savaşına dair yaptığı haberde, Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı Denis Prokopenko'yla konuştu.
Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı olan Prokopenko, haberde Mariupol’ü savunan lider olarak tanıtıldı.
Nergis Arıcı, Çağrı Kınıkoğlu
Sancak Yıldız
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
CNN, Neo-Nazi Azov Taburu komutanını ekrana çıkardı
CNN International, Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanını ekrana çıkardı.
Haber Merkezi
ABD merkezli CNN International, Rusya-Ukrayna savaşına dair yaptığı haberde, Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı Denis Prokopenko'yla konuştu.
Neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı olan Prokopenko, haberde Mariupol’ü savunan lider olarak tanıtıldı.