'Ukrayna'da Batı'nın parasına dayalı yeni bir ekonomik yapı kuruldu'

Rus televizyon ağı Russia Today'in (RT) internet sitesinde yayınlanan Nikolai Storoshenko imzalı bir makalede, Ukrayna'da savaşla birlikte yaşanan ekonomik yıkımın Batı tarafından nasıl kullanıldığı ele alındı.

Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana demir üretiminin çöktüğüne ve gayri safi yurtiçi hasılasının üçte bir oranında düştüğüne dikkat çekilen yazıda, Kiev yönetiminin buna rağmen ayakta kaldığına ve devletin altın rezervlerinin artış dahi gösterdiğine işaret edildi.

'Ukrayna'da Batı'nın parasıyla yeni bir ekonomik yapı kuruldu' başlıklı makalede, bunun temel nedeninin Ukrayna ekonomisinin eskisi gibi işlememesi, Batı'nın ülke ekonomisinde "tamamen yeni bir oluşum" yaratması olduğu ifade edildi.

Ukrayna'nın savaşa kadar en çok metal ve tahıl ihracatından gelir elde ettiği anımsatılan makalede, ülkedeki demir ve haddelenmiş çelik üretiminin önceki yıla göre yüzde 85 düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte, Ukraynalı ihracatçıların deniz üzerinden ticari yolların kapanması ve limanlardaki kapasitenin azalması nedeniyle aylık ihracat gelirinin geçen yıla göre 420 milyon dolar düştüğünü söylediği aktarıldı. Bazı verilere göre gelir kaybının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, savaştan bu yana ülkedeki kayıplar ve göç vermeler nedeniyle iş gücü seviyesinde de büyük azalma yaşandığı hatırlatılırken, istihdamda da büyük oranda azalma olduğu kaydediliyor.

Makalede, Ukrayna'nın para birimi Grivna'nın ABD Doları karşısında savaş döneminde gerilediğine, Grivna/Dolar kurunun 28'den 36'ya yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Dış yardımlara dayalı bir yeni bir 'ekonomik sistem'

Ülkede buna karşılık döviz rezervlerinin satılmasına karşın merkez bankasının dolar rezervlerinin 28 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldiği vurgulanıyor. Bunun nedeninin Kiev yönetiminin, Batılı müttefiklerinden aldığı karşılıksız mali yardımlar olduğuna işaret ediliyor.

Ukrayna'nın savaş öncesi aldığı dış kredilerin sınırlı olduğu hatırlatılan yazıda, dış borçlarla bağlantılı olarak ülkede özelleştirmelere gidildiğini ve ülkenin yıllar içinde bütçe açığının katlanarak arttığı kaydedildi.

Ülkenin buna karşın savaş döneminde yaşadığı para akışının arttığına dikkat çekilen makalede, bunun nedeninin Ukrayna'nın yeni bir "Rusya'yla savaşın ön ayak olduğu bir küresel piyasa oyuğu" açması olduğu ifade ediliyor.

Ukrayna'nın savaş sayesinde paralel iki ekonomik sisteme sahip olduğu ifade edilen yazıda, sistemlerden birinin ticarete ve demir imalatına dayalı "geleneksel ekonomi" olduğu, diğerininse karşılıksız kredi ve dış yardımlara dayalı bir "yeni sistem" olduğu belirtiliyor.

'Ukrayna savaşla birlikte Batı'nın kuklasına dönüştü'

Ukrayna'nın, geleneksel ekonomisinin çökmesiyle "Batı tarafından kuklaya dönüştürüldüğü" ifade edilen makale şöyle sonlanıyor:

"Ukrayna'da birleşik bir Batı'nın görüldüğü söylenebilir. Bu bir hipotez, bir propaganda klişesinden olmaktan çok öte bir durum. ABD, Avrupa Birliği ve IMF'nin temsil ettiği birleşik Batı, burada. Buraya askeri hizmetler de cömertçe veriliyor: Silahlar, para, gıda, ilaçlar, elektrik bile veriliyor. Bunlar Ukrayna ekonomisi tarafından üretilmiyor. Ukrayna bugün bir yabancının elindeki eldiven, demir çubuk üzerinde bir kukla gibi. Bugün bahsettiğimiz şey artık bir Ukrayna değil. Ekonomisi, bunun en büyük kanıtı."