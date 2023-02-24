İngiliz General: Savaş Ukraynalıların kanıyla, ama bizim çıkarımıza veriliyor

İngiliz General Barrons, 'İngiltere'nin Ukrayna'ya silah ve para desteği sağlaması, Rusya'yla direkt savaşmaktan daha iyi' dedi.

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Ukrayna başkenti Kiev'de, Rusya'yla süren savaşın birinci yıldönümü vesilesiyle Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in katılımıyla bir askeri tören düzenlendi.

Tören, İngiliz Sky News kanalında canlı yayınlanırken, yayına İngiliz General Richard Barrons canlı olarak bağlandı.

Barrons, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'daki savaş, kendi güvenliğimiz, kendi refahımız, kendi değerlerimiz için veriliyor. Savaş Ukraynalıların kanıyla, ancak kendi çıkarımız için veriliyor" ifadelerini kullandı.

Richard Barrons, "Savaşa para, siyasi destek ve silah olarak katkımız Rusya'yla direkt bizim savaşmamızdan çok daha iyi" diye devam etti.

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