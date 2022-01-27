Ukrayna'da askeri fabrikada saldırı: Asker ateş açtı, 4'ü asker 5 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dnipro kentinde füze üreten bir askeri fabrikada Ulusal Muhafız olarak görev yapan bir askerin nöbetteki askere ateş açtığı saldırı sonucu 4'ü asker, biri sivil bir kadın olmak üzere 5 kişi öldü. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. Saldırgan asker silahıyla birlikte kaçtı.

Saldırı yerel saatle 03.40'ta kentteki Yuzhmash fabrika sahasında meydana geldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı 2001 doğumlu Ulusal Muhafız askeri Ryabchuk Artemy Yuryevich'in nöbetteki bir başka Ulusal Muhafız askerine bilinmeyen sebeple ateş açtıktan sonra kaçtığını duyurdu. Bakanlık saldırıda 4'ü asker, biri sivil bir kadın olmak üzere 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Muhafız basın servisi fabrika çevresinin güvenlik kordonuna alındığını, bölgede yoğun devriyelerin gerçekleştirildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği Yuzhmash tesisinin savunma, havacılık, tarım materyalleri üretilen bir havacılık fabrikası olduğu biliniyor.