Ukrayna, Wagner paralı askerlerinin Belarus'a gittiğini doğruladı

Ukrayna Sınır Muhafız Servisi (DPSU), Wagner'in paralı askerlerinin Rusya'dan komşu Belarus'a geçtiğini doğruladı.

DPSU, Ukrayna ile de sınırı olan Belarus'ta kaç "militan" olduğunu, bunların tam konumlarını ve hedeflerini değerlendirdiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre DPSU sözcüsü Andriy Demçenko Ukraynalı sınır muhafızlarının ülkenin kuzey sınırında "durumu izlemeye devam ettiklerini" söyledi.

Cuma günü Belarus Savunma Bakanlığı, Wagner birliklerinin ülkenin bölgesel savunma güçleri için askeri eğitmen olarak görev yaptığını belirtti.

Bakanlık, savaşçıların başkent Minsk'in yaklaşık 85 km güneydoğusundaki Osipoviçi kasabası yakınlarında Belarus askerlerine "askeri disiplin" eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu hafta başında Rusya lideri Putin, paralı askerlerinin düzenli bir birlik olarak Rus ordusuna katılması teklifini Prigojin'in reddettiğini açıkladı.