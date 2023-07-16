Putin: Misket bombası kullanılırsa cevap hakkımız saklı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Moskova. Kremlin. Putin” televizyon programında ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin bir süre önce bu bombaları kullanmanın suç olduğu değerlendirmesi yaptığını hatırlatan Putin, bu konuya böyle bakılması gerektiğini belirtti.

Putin, “Onlar (ABD) bunu iyi bir yaşam için değil, genel olarak mühimmat eksikliği çektikleri için yapıyorlar” dedi.

‘Yeterli mermileri yok’

Ukrayna ordusunun günde 5-6 bin civarında 155 milimetrelik mermi harcadığını dile getiren Putin, ABD’nin ise bir ayda 15 bin mermi ürettiğini kaydetti. Putin, “Yeterli mermileri yok. Avrupa’da da zaten yok. Misket bombası kullanımını önermekten daha iyi bir şey bulamadılar” ifadelerini kullandı.

‘Şimdiye kadar kullanmadık’

Rusya’da çeşitli türlerde yeterli derecede misket bombası stoklarının bulunduğuna dikkati çeken Putin, “Şimdiye kadar bunu kullanmadık. Belli bir dönemde malum mühimmat eksikliğine rağmen böyle bir ihtiyacımız olmadı. Ama tabii ki bize karşı kullanılırsa aynı şekilde cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz” diye konuştu.

‘Ukrayna’nın karşı saldırısı başarısız’

Ukrayna’nın karşı saldırısı karşısında Rus ordusunun harekatını “olumlu” olarak değerlendiren Putin, “Bizim askeri birliklerimiz kahramanca davranıyor. Bazı yerlerde düşman için beklenmedik şekilde saldırıya geçiyorlar ve oradaki en avantajlı konumları ve yükseklikleri alıyorlar” diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun stratejik rezervlerin kullanılması dahil Rus ordusunun savunmasını kırmaya yönelik “bütün girişimlerinin başarısız olduğunu” savunarak Rusya’nın daha sonra hangi görevleri yerine getireceğine yönelik soruya ise “Bunu kameralar kapatılınca anlatacağım” yanıtını verdi. (AA)