Birleşmiş Milletler Suriye'nin 'Cilvegözü' şartlarını kabul edilemez buldu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye yönetiminin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan insani yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceğini duyurduğu mektupta öne sürdüğü iki koşulun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

OCHA'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilettiği belgede, Suriye yönetiminin verdiği iznin, BM'ye 6 ay boyunca insani yardım operasyonlarını gerçekleştirmesi için yasal zemin sağladığı kaydedildi.

Suriye yönetiminin mektubunda "terörist ilan edilenlerle BM iletişim kurmamalı" koşuluna işaret edilen belgede, BM ve ortaklarının gerekli devlet ve devlet dışı aktörlerle iletişimini sürdürmek zorunda olduğu, bu iletişimin de BM kararları ve uluslararası insani hukukla uyumlu olduğu belirtildi.

Suriye yönetiminin mektubundaki "yardımların Suriye'nin kuzeybatısında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı tarafından dağıtılması" koşulunun diğer sorun teşkil eden husus olduğuna dikkati çekilen belgede, bunun BM'nin bağımsızlığıyla uyumlu olmadığına ve iki kurumun bölgede mevcudiyeti bulunmadığı için pratik olmadığına işaret edildi.

Belgede, Suriye yönetiminin mektubunda incelenmesi gereken başka hususlar da bulunduğu, BM'nin Suriye yardım mekanizmasının yenilenmesi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. (AA)