Ukrayna: Tahıl koridoru için İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi kurulacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki 'tahıl koridoru' görüşmelerinde Kiev’in Ukrayna tahılının ihracatını sağlamak için Karadeniz'deki navigasyonun işleyişine yönelik temel bir algoritma oluşturulmasını önerdiğini belirtti.

Yermak, “Ukrayna'nın Karadeniz'deki güvenliği, Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlatılması konusunda en önemli önceliktir. Bu nedenle Ukrayna, Karadeniz'de navigasyonun işleyişi için temel bir algoritma oluşturulmasını önerdi. Bu, Ukrayna tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak ve dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini garanti edecektir” açıklamasını yaptı.

İstanbul'da 'Ortak Koordinasyon Merkezi' kurulacak

Yermak, bugünkü toplantı sonucunda tarafların, görevi Karadeniz'de güvenli seyrüseferin izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak olacak Birleşmiş Milletler himayesinde Ortak Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.