İstanbul’daki ‘tahıl koridoru’ toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında dün İstanbul'da gerçekleşen 'tahıl koridoru' toplantısı hakkında detaylar ortaya çıktı. Toplantıda Ukrayna'nın Karadeniz'de belirli bölgelerde mayın temizlenmesini onayladığı ve Rusya ile Ukrayna arasında bir kısmi ateşkes konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, varılan anlaşma sonucunda "Ukrayna gemilerinin eşlik ettiği konvoylarla, coğrafi sınırlar dahilinde, kısmi olarak da mayınların temizlenmesi suretiyle üç Ukrayna limanından tahıl sevkiyatı yapılabileceği" söylendi.

Haberde ayrıca Türkiye'nin de Ukrayna limanlarına gelen boş gemileri kontrol edeceği belirtildi. WSJ'nin görüştüğü kaynaklara göre, teknik detaylar üzerine çalışılmaya devam ediyor.

Ancak kaynaklar, anlaşmanın imzalanmasının "kesin" olmadığını da sözlerine eklediler.