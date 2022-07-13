Akar'dan Rusya-Ukrayna tahıl görüşmelerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" dedi.

Akar şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."