Rusya: Taraflar olası anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısında Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın savunma yetkililerinin olası bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, İstanbul'da 'tahıl koridoru' konusunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, "Görüşme, dört taraflıydı. Bu sorunla ilgili konular etraflı şekilde ele alındı. Olası anlaşmanın bazı unsurlarının oluşturulması başarıldı ve şimdi bunlar üzerinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna orduları tarafından çalışma yapılacak" dedi.



Zaharova, üç ülkenin savunma heyetlerinin kendi başkentlerinde yapacakları istişarelerin ardından toplantıların aynı formatta devam edeceğini belirtti.