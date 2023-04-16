Ukrayna Savunma Bakanı: Zayiatımız, Türkiye depremindeki can kaybından daha az

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'yla yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği can kaybı hakkında tepki çekecek bir açıklama yaptı.

İspanyol La Razon gazetesine demeç veren Reznikov, Rusya'yla çatışmalarda yaşanan zayiata dair bir soru üzerine, net sayıyı söylemek yerine Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla bir karşılaştırma yapmayı tercih etti.

Sputnik'in aktardığına göre Reznikov, "Elbette kayıplarımız var, zira savaş halindeyiz. Fakat Ruslardan çok daha az. Size sayısını söyleyemem ancak toplam sayının Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından daha az olduğunu teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.