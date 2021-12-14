Ukrayna Savunma Bakanı: Putin, Biden'la görüştükten sonra sınıra daha fazla asker yığdı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla asker yığdığını öne sürdü.

Politico'ya konuşan Reznikov, Kırım'dan Ukrayna'nın kuzey batısındaki Belarus sınırı hattı boyunca 100 bine yakın Rus askerin konuşlandırıldığını ve bu güçlerin top, tank ve üstün hava gücüyle birden fazla cepheden saldırabileceğini iddia etti.

Reznikov, "Bir işgal her iki taraf için de felaket olacaktır. Ukraynalı kanı akacak, Rus kanı akacak. Birçok Rus askeri eve tabut içerisinde dönecek. Bunu Facebook, Instagram ve Telegram kanalları gösterecek. Bir felaket olacak.

Kiev hükümetinin olası çatışmalardan ülkedeki 15 nükleer santralden etkileneceğinden endişelendiğini belirten Reznikov, santrallerin "bir nükleer bomba" gibi olduğunu söyledi.

Ukrayna için Avrupa'nın "coğrafi merkezi" diyen Reznikov, "Savaş yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya gelecek. Putin, Ukrayna'nın kendisiyle o kadar çok ilgilenmiyor, Rusya'nın Avrupa'ya ne yapabileceğini göstermek istiyor" dedi.