Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna'ya eğitmen kisvesi altında militan gönderiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Krım 24 televizyonuna demecinde Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah ve militan göndererek bu ülkeyi askerleştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, “Ukrayna silahlarla dolup taşıyor, doğrudan teslimatlar söz konusu, geleceğe dönük sözleşmeler söz konusu, üstelik gördüğünüz gibi bunlar toplamda milyonlarca, milyarlarca dolarlık sözleşmeler. Oraya askeri eğitmen kisvesi altında militanların transferi söz konusu” diye konuştu.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’un 2014’ten bu yana Ukrayna ordusuna destek için 2,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Washington yönetiminin daha önce Kiev’e 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatarak, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini açıklamıştı.

ABD’nin 2022 yılına ait savunma bütçe tasarısında, Ukrayna’ya askeri yardım sağlamak amacıyla 300 milyon dolar tahsis edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi 2 Aralık’ta Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için 31 milyon avro kaynak ayırdı.