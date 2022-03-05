Ukrayna savaşında 10. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 10. gününe girildi.

Gün içinde savaşta yaşanan tüm gelişmeler bu haberde...

Güncelleme: 01.06

ABD'nin Birleşmiş Milletler'de çalışan Rusya diplomatlarını sınır dışı etmesinin ardından, Rusya ABD'ye uçak gönderdi. Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında hava sahalarını Rusya'ya kapattığı için uçak olağan rotasından farklı şekilde önce kuzey yönünde ilerleyip, daha sonrasında Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'ye ulaştı.

Güncelleme: 00.44

Ukrayna, Rusya müzakereleri heyetinde de bulunan diplomat Denis Kireev'in ölümünü doğruladı. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kireev'i kendilerinin öldürmediğini söylendi.

Güncelleme: 00.20

ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Ege Denizi'nde konuşlandığı açıklandı. USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Ukrayna'daki tansiyonun yükselmesi halinde uçuş operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla Ege Denizi'nin kuzeyinde hareket halinde olduğu belirtildi.

Güncelleme: 23.59

İsrail Başbakanı Nafrali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Moskova'da bir araya geldi. Bennett sonrasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefonda görüştü.

Güncelleme: 22.19

Bilgisayar firması IBM, Ukrayna'ya dönük saldırısı nedeniyle Rusya pazarından çekildiğini duyurdu. Firmanın CEO'su Arvind Krishna geçtiğimi gün "IBM şiddeti veya saldırganlık eylemlerini tasvip etmez ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınıyoruz" demişti. Daha önce çalışanlarına Ukrayna'daki durumu değerlendirdiklerini söyleyen IBM yaptığı açıklamasında Rusya'daki çalışanlarının akıbeti hakkında bir bilgi vermedi.

Güncelleme: 21.21

Daha öncesinde Taliban'ı öven sözleriyle gündeme gelen Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Arestoviç, Ukrayna askerlerine dönük yayınladığı videosunda esirlere kötü muameleden kaçınmayı tavsiye etti.

Güncelleme: 21.03

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekâtı öncesinde Ukrayna'ya askeri donanım taşıyan 50'ye yakın Batı uçağının indiğini söyledi.

Güncelleme: 20.40

Rusya'nın müttefiki Donetsk'in milisleri, Ukrayna'nın saflarında savaşan 'Gürcü Lejyonu' militanlarının Volnovaha'da konuşlandığını söyledi.

Güncelleme: 20.33

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olduğunu doğrulandı

Güncelleme: 20.29

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Batı'nın Türkiye'nin Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmasını onayladığını söyledi.

Güncelleme: 20.15

Almanya'da medya düzenleyicisi, Russia Today'e 25 bin avro para cezası verildiğini açıkladı. RT'nin cezayı 16 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor. RT 16 Mart'a kadar yayın durdurulmazsa, 40 bin avro para cezasıyla tehdit edildi.

Güncelleme: 20.10

Rusya Savunma Bakanlığı, Nijin'de bir Bayraktar TB2 ve Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Güncelleme: 20.02

Stephen King, kitaplarını Rusya'da yayınlamak için sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı. King ile kitap yayınlamak için sözleşmesi olan AST yayınevi, yazarın henüz onlara resmi bir işbirliği reddi göndermediğini söyledi.

Güncelleme: 19.52

Ukrayna ve Rusya delegasyonları arasındaki üçüncü tur müzakereler 7 Mart (Pazartesi) tarihinde gerçekleşebilir.

Güncelleme: 19.51

Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e iktidarı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini söyledi.

Güncelleme: 19.32

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme konusundaki isteksizliği nedeniyle' Ukrayna'ya yönelik saldırı operasyonlarının yeniden başladığını resmen duyurdu.

Güncelleme: 19.29

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 24 Şubat gününden beri, Donbass'ta 86, Ukrayna'nın kalanındaysa 265 sivilin öldüğünü açıkladı.

Güncelleme: 19.27

Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir bölgesinde Ukrayna'ya ait 4 adet Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Güncelleme: 19.12

The Washington Post, ABD'nin, Rusya operasyonu öncesinde 2021'den beri Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırarak Ukrayna'yı 'hibrit' savaşa hazırladığını yazdı.

Güncelleme: 19.01

Adobe firması ürün ve hizmetlerinin Rusya'daki satışını durdurduğunu açıkladı. Firma, Photoshop, Premiere, Illustrator ve Acrobat Reader ürünlerine "hükümet kontrollü medyanın" erişimi kestiğini söyledi.

Güncelleme: 18.41

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüştü.

Güncelleme: 18.20

Doğu Avrupa odaklı ziyaretleri kapsamında Polonya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Polonya Başbakanı Morawiecki ve Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü. Blinken, "ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var" dedi.

Güncelleme: 17.57

RIA Novosti'nin haberine göre, Mariupol bölgesindeki Sopino köyünde iddiaya göre bir bomba imalathanesinde Türkiye bayrağı bulundu. RIA Novosti, konuyla ilgili fotoğrafları yayınladı.

Güncelleme: 17.34

Sputnik'te yayınlanan haberde, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanlarının, Türkiye istihbaratından görevlilerle birlikte Suriye'nin İdlib kentine giderek bölgedeki militanlarla görüştüğü, Ukrayna'daki çatışmalara militanları dahil etmek istedikleri iddia edildi.

Güncelleme: 17.31

Ukrayna'da sivillerin tahliyelerinin engellendiği yönünde karşılıklı suçlamalar gelirken Neo-Nazi Azov tugayları sivil nüfusa dönük 'dağılın, sokağa çıkmayın' talimatını yayınladı.

Güncelleme: 16.40

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ilk heyetinde bulunan Ukraynalı diplomat Denis Kireev, Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldü. Kireev, casusluk ve vatana ihanetle suçlanıyordu.

Güncelleme: 16.34

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'le görüştü. Blinken, Rusya'ya yönelik yaptırımlara Çin'in de katılması gerektiğini söyledi

Güncelleme: 16.12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi. Putin Ukrayna'da askeri harekat düzenlemenin "zor bir karar" olduğun belirterek Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştığı söyledi. Putin, "Donbass halkının Rusça konuşmasına ve kendi hayatlarını yaşamasına izin vermek gerekiyordu, ancak bir abluka düzenlediler" dedi.

Güncelleme: 16.06

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye'de bir araya gelebileceklerini söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 'Bugün Türk mevkidaşımla görüşeceğim ve bunu tartışacağız. Bir müzakere girişimi var' dedi.

Güncelleme: 15.50

Ukrayna'da açılan insani koridorlardan tahliyelerin engellendiği, çatışmaların devam ettiği iddia edildi. Taraflardan karşılıklı 'tahliyeler engelleniyor' açıklaması geldi.

Güncelleme: 15.10

Mariupol şehri yakınlarında birden fazla patlama meydana geldi, şehirde yoğun duman gözlendi.

Güncelleme: 15.00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün açılan insani koridorda Ukrayna'nın Harkov'daki yabancı öğrencilerin tahliyesine izin vermediğini söyledi.

Güncelleme: 14.40

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceliğinin Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ifade ederken, olası Rusya-Ukrayna ateşkesiyle ilgili "Ateşkes, Ukrayna genelinde uygulanmalı ve kalıcı olmalı" şeklinde konuştu.

Güncelleme: 14.08

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı olası petrol ithalatı yaptırımlarının enerji piyasalarını etkileyeceğini söyledi. Peskov, "Rusya petrolüne ambargo küresel enerji piyasalarını sert bir şekilde vurabilir" dedi.

Güncelleme: 13.50

Sky News muhabirleri, Kiev'de çatışma bölgesine girerken saldırıya uğradı. Muhabirlerden ikisi yaralandı.

Güncelleme: 13.28

Ukrayna'nın Rusya'ya ait Mi-24 tipi bir helikopteri düşürdüğü iddia edildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içerisinde Rusya'ya ait iki adet Su-25 savaş uçağı, bir adet Mi-24 helikopteri ve bir adet Mi-8 nakliye helikopteri düşürüldü" denildi.

Güncelleme: 13.16

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'ye AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılması için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Güncelleme: 13.10

Ukrayna krizi sonrası buğday fiyatları büyük bir yükselişe geçti. Fiyatlardaki artışın ekmek ve makarna gibi ürünlerin de fiyatını arttırması bekleniyor.

Güncelleme: 13.00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın ayrıca Erdoğan'ın yarın Putin'le görüşeceğini söyledi.

Güncelleme: 12.40

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Ukrayna, insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işe yaraması için elinden geleni yapıyor. Müzakere sürecinde daha ileri gidebilecek miyiz bakalım' dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı'ysa Mariupol'dan 200 binden fazla kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi

Güncelleme: 11.35

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rusya'da yönetim değişikliği arayışında olup olmadıklarının sorulması üzerine 'Böyle bir arayışta değiliz, bu bize bağlı değil' dedi.

Güncelleme: 11.30

Milli Savunma Bakanı Akar, insani yardım maksadıyla Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M uçağının hava sahasının kapatılması nedeniyle Boristopol Havaalanında olduğunu kaydetti. Akar, "Hem Sayın Şoygu ile hem Sayın Reznikov ile görüşmelerimiz oldu. Yaşananların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, insani krize bir an önce son verilmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

Güncelleme: 11.08

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, harekatın başından itibaren Ukrayna’nın askeri altyapısından 2 bin 37 tesisin imha edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, operasyon sırasında Ukrayna ordusuna ait 71 kontrol noktası ve iletişim merkezinin, 98 adet S-300, Buk M-1 ve Osa hava savunma füze sisteminin ve 61 radar istasyonunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Karada 66, havada 16 uçak, 708 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 74 çok namlulu roketatar sistemi, 261 sahra ve havan topu, 505 adet özel askeri araç ve 56 insansız hava aracı imha edildi” dedi.

Güncelleme: 10.50

Rusya parlamentosunda kabul edilen yasayla Rusya silahlı kuvvetleri hakkında 'yalan' haber yayanlar ve Rusya'ya karşı yaptırım çağrısı yapanlar hapis cezasına çarptırılacak.

Rusya'dan geçici ateşkes ilanı

Güncelleme: 09.38

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Ukrayna'da ateşkes ilan edildiğini, sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridoru açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün, 5 Mart günü, Moskova saatiyle saat 10.00'dan itibaren bir ateşkes ilan edildi ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açıldı" denildi.

Açıklamada insani koridorlar ve tahliye rotaları konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Dün Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, santral hakkında Rusya sorumsuzlukla suçlandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Zelenskiy sosyal medyadan video paylaştı. "Buradayım, Kiev’deyim. Kimse bir yere kaçmadı" diyen Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama kararına tepki gösterdi. Zelenskiy "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" şeklinde konuştu.

'Ukrayna'yı bölmek istemiyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Sky News Arabia'ya verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun amacının ülkeyi parçalara ayırmak değil, kendi ulusal güvenliğini garanti altına almak olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik yolu her zaman desteklediğini, Moskova'nın taraflar arası eşit haklara sahip olmak istediğini ve her iki tarafın endişelerinin dinlendiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Peskov ayrıca Zaporijya nükleer reaktöründe yaşananların "Nazi aşırılık yanlılarının provokasyonundan" kaynaklandığını, reaktörün güvenli ve sağlam olduğunu, radyasyon seviyesininse normal olduğunu söyledi.

Harekat medyayı vurdu

Öte yandan Rusya Facebook, Twitter ve YouTube'u yasaklama kararı aldığını belirtti. ABD merkezli ABC, CBS televizyon kanallarınınsa Rusya'dan yaptıkları yayını durdurduğu bildirildi. Bloomberg, Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını askıya alacağını açıkladı. CNN de, Rusya’daki yayınını durdurduğunu duyurdu.

Fitch, aralarında Sberbank, Alfa-Bank, Gazprombank, Tinkoff Bank ve Raiffeisenbank'ın da yer aldığı 32 Rus bankasının kredi notunu düşürdü.

Doğalgazda tarihi rekor

Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’dan arzın kesileceğine dair endişelerle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa borsalarında, doğalgaz fiyatları yüzde 24 yükselerek, tarihte ilk kez 2400 doları aştığı kaydedildi.