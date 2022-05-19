Ukrayna SADAT'tan silah almak için başvuruda bulunmuş

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ile görüştüğünü belirten Halktv'den İsmail Saymaz, sorularına aldığı yanıtları köşesine taşıdı.

Tanrıverdi, Ukrayna'nın kendilerinden silah satın almak için başvuruda bulunduğunu söylerken, "Hükümet 2016'dan itibaren dedi ki, 'Tespitleriniz çok isabetli, tespitlerinize göre düzenlemeler yapılırsa...' aktarımında bulundu, mücadele konseptinin bu sayede değiştiğini öne sürdü.

Tanrıverdi'nin Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtların bir bölümü şöyle:

Kuruluş amacınız İslam ülkelerinde resmi güçlere eğitim değil mi?

Evet, danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri.

Tedhiş, bombalama, gayrı nizami harp ve diğer eğitimleri yabancı ülkelerde veriyorsunuz öyle mi?

Türkiye'de verebilmemiz mümkün değil. Türkiye'deki mevzuat yabancı silahlı kuvvetleri getirip eğitmemize izin vermiyor.

Türkiye'de kamp kurmayı ve eğitim vermeyi denemişsiniz

Milli Savunma Bakanlığından talep ettik. Neden? Biz pazarlamaya ilk başladığımızda Malezya Emniyeti'nden talep geldi. Dediler ki, "Nerede yapılacak? "Tabi ki Malezya'da. Bizim eğitim verebileceğimiz yerimiz yok" dedik. "Biz bu eğitimleri İngiltere'de alıyoruz, özel şirketler var. Aynı şartlarda olursa sizden alırız" dediler. Biz de istedik.

Neden yer vermediler?

Mevzuat müsait değil. Değişiklik önerdik. Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu, silah ve mühimmat alım satımını düzenlemiş. Ancak yarın savunma sanayi, güvenlik, stratejik danışmanlık ve özel askeri eğitim şirketi olur diye düşünmemiş.

Kampınız olmadı mı?

Hiç olmadı.

Gayrimüslim ülkelerde askeri eğitim verdiniz mi?

Tercih etmedik. Oralara pazarlama faaliyeti yürütmüyoruz.

Kaç ülkede faaliyetiniz var?

Şu ana kadar 20-25 ülkeye proje ürettik.

Eğitimin içeriği ne?

Temel özel kuvvet eğitimi. Su altı, su üstü, kara ve hava eğitimleri.

İslam ülkelerinden bazıları diktatörlükle, krallıkla ve radikal görüşlü başkanlar tarafından yönetiliyor. Bazıları Türkiye'ye hasım. Milli güvenliği tehdit edebilirler. Ülke tercihi yaparken yalnızca şirket çıkarına bakarak "Evet" demeniz ne kadar doğru?

Bakın, hizmet vermeyi kabul ettiğimiz ülkelerle ilgili talep geldiğinde Milli Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri'ne, MİT'e ve Cumhurbaşkanlığı'na "Uygun mu?" diye yazıyoruz.

Ne yanıt geldi?

Sadece bir ülke için "Olmaz" denildi. Kabul etmeyecekleri birşey yapmıyoruz. Şu an Ukrayna'nın talebi var. Biz sorduk.

Ukrayna ne talep etti?

Türkiye'den satın almayı istediği ürünler var.

Silah?

Silah tabi. Yetki belgesi gönderdiler. "Sizin üzerinizden almak istiyoruz. Görüşmeleri ilerletemiyoruz" dediler. Ne olduğunu anlamak için yazılı başvurduk.

Milli Savunma Bakanlığı'na?

Pazartesi randevu talep ettik, cuma Kılıçdaroğlu buradaydı.

Yanıt geldi mi?

Gelmedi.

Ukrayna adına size kim başvurdu?

Savunma Sanayi Başkanı.

Ne zaman?

Son birkaç hafta içinde.

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Ukrayna Türkiye ile yakın, Bayraktarlarla samimiyken, çözemedikleri sorunu neden sizin üzerinizden çözmeye çalışıyorlar?

Bilemiyorum.

Hükümetle iç içe gördükleri için mi?

Olabilir.

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Suriyelilerin Libya'ya taşımasında rolünüz var mı?

Yok öyle birşey. Paramiliter kuruluş değiliz.

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Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini mi dışarıya satıyorsunuz, yoksa ithal mi ediyorsunuz?

Türkiye'nin ürünlerini satmayı önceliyoruz. Ama mesela, Afrika'da Ruslar çok etkin. NATO değil, Varşova sınıfı ürünler var. Türkiye'de bunlar üretilmiyor. Onları mecburen Türki cumhuriyetler üzerinden...

Bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyorsunuz.

Evet, olabilir. Mümkün olan bu. Yaptık mı? Yapmadık ama şimdiye kadar...

Ne sattınız?

Silah, mühimmat, ekipman.

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ASDER ve ASSAM'ın çalışmalarıyla terörle mücadele konsepti değişti 2016'dan sonra.

TSK'nın 5 bin yıllık geçmişi var. 10 yıllık dernek 5 bin yıllık orduya çekidüzen mi verdi? Gerçekten TSK'ya biçim verdiğinizi mi düşünüyorsunuz?

Biz vermedik.

Kararlarımız hayat buldu ve terör çözüldü diyorsunuz.

Yani, evet. ASDER, 2000'den beri çalışıyor. Hükümet 2016'dan itibaren dedi ki, "Tespitleriniz çok isabetli, tespitlerinize göre düzenlemeler yapılırsa..."

Bu yolla terörü durdurduğunuzu mu söylüyorsunuz?

Niye 2016'dan sonra birden bire Cumhurbaşkanı, Adnan Tanrıverdi Paşa'yı başdanışmanlığa atadı?

Hangi tavsiyeleriniz etkili oldu?

Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na, jandarmanın İçişleri'ne bağlanması.

Bu sadece ASDER'in değil, çok farklı kesimlerin de görüşüydü.

O zaman onların dillendirdiği şeylere tercüman olmuşuz.