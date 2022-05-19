Melih Gökçek'ten gündem olacak itiraf

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt verdi.

Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor." yanıtını verdi.

'Elimde belgeler var' iddiası

Gökçek, elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" iddiasında bulundu.