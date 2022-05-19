ABD Büyükelçiliği'nden CHP mitingi uyarısı

ABD Büyükelçiliği 21 Mayıs'taki CHP mitingi öncesi kendi vatandaşlarına yönelik bir uyarı notu yayımladı.

Haber Merkezi

CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi Maltepe'de yapacağı miting öncesi ABD Büyükelçiliği Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada "21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" denildi.

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