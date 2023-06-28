Ukrayna: Rusya'nın Kramatorsk'a düzenlediği füze saldırısında 11 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın acil durum servisleri, ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentine Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısında kalabalık bir restorana füze isabet ettiğini, en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yetkililer, ölenler arasında 3 çocuğun yer aldığını ekledi.

Bugün yapılan açıklamaya göre restoran ve otel binalarının vurulması sonucunda 56 kişi ise yaralandı.

Yetkililer saldırının üzerinden 24 saat geçmesinin ardından bugün enkazdan 11 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Salı günkü saldırının ardından yayınladığı video mesajında, saldırıların Rusya'nın "yaptıklarının sonucu olarak tek bir şeyi hak ettiğini gösterdiğini" söyledi.