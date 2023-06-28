Biden: Putin, Irak'taki savaşı açıkça kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden bugün gazetecilere verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Irak'taki savaşı açıkça kaybettiğini" söyledi.

ABD Başkanı'nın söz konusu ilginç beyanı, gazetecilerin Beyaz Saray'ın güney bahçesinde kendisine Rusya'da Wagner Grubu'nun ayaklanmasının ardından Putin'in ne kadar zarar gördüğünü sorması üzerine geldi.

Biden, "Irak'taki savaşı açıkça kaybediyor. Yurdundaki savaşı kaybediyor ve dünya çapında biraz parya haline geldi" sözlerini kullandı.

Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığının önemli bir kısmını oluşturan paralı asker grubu PMC Wagner, ayaklanma başlatmış ve Rusya'nın Rostov kentini ele geçirdiğini ilan etmişti. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner grubu, Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'ti de almıştı. Ayaklanma, Belarus'un arabulucuğuyla sonlandırılmıştı.