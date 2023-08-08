Ukrayna: Rusya Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenledi, 7 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine dün düzenlediği füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Klimenko, "Saldırı sonucu 7 kişi öldü, 36 polis görevlisi ve 2 çocuk dahil 67 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Klimenko, yeni bir saldırı tehlikesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
Olay yerinde gün boyunca Ukrayna Başsavcılık temsilcilerinin çalıştığı ve arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. (AA)