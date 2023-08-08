Belarus ordusundan Polonya ve Litvanya sınırlarında tatbikat

Belarus ordusu, Polonya ve Litvanya sınırları yakınında tatbikat yaptı.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gojskiy Poligonu’nda, atış talimini içeren aşama gerçekleşti. Bu aşama esnasında, pusu operasyonunu içeren bir taktik savaş mizanseni oynandı. Tatbikat düzenleyicileri, gerçek savaşa azami derecede yakın karmaşık bir durum oluşturdu” denildi.
Sputnik'in aktardığına göre, tatbikatın, 7 Ağustos Pazartesi günü başladığı kaydedildi. Tatbikat sırasında, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı sırasında elde edilen deneyime başvurulduğu belirtildi.