Ukrayna ordusu sivilleri hedef almadığını iddia etti

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Ukrayna’nın saldırıya geçeceğini ve çatışmaların şiddetleneceğini bildirdikten sonra vatandaşlarını Rusya’ya doğru tahliye etmeye başlamıştı. Rusya’ya geçen sivillerin sayısının 60 bini aştığı kaydedildi. Donetsk ve Lugansk tarafları, Ukrayna’nın Donbass’a ve Rostov’a saldırdığını kaydederken, Ukrayna askeri harekât düzenlemediklerini belirtti.

Ukrayna: Rostov’daki sınır kontrol noktasını hedef almadık

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda herhangi bir askeri harekât düzenlemediklerini ve Rusya’nın Rostov bölgesinde Halk Cumhuriyetleri’nden gelen sivillerin geçtiği sınır kontrol noktasını hedef almadıklarını belirtti.

Donetsk: Rusya’nın mali ve askeri desteğine ihtiyacımız var

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, “Donbass’ta savaş var. Donbass’taki durum için sadece ‘güç’ demek yetersiz, durum kritik” dedi. Kiev’in soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Basurin, Donbass’ta on binlerce insanın içme suyuna erişiminin kalmadığını belirtti. Basurin, Donetsk’in Rusya’nın mali ve askeri desteğine gereksinim duyduğunu vurguladı.

800’den fazla ev elektriksiz

Donetsk Belediye Başkanı Aleksy Kulemzin, Ukrayna tarafından açılan ateş sonucunda Trudovskaya kasabasında 814 evin elektriksiz kaldığını kaydetti. Kulemzin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün açılan ateş sonucu Trudovskaya maden kasabasında altı trafo devreden çıktı. Özel sektörde 814 evin sakinleri, Vozrojdeniye caddesindeki poliklinik elektriksiz kaldı” dedi.

Siviller hayatını kaybetti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) ateşkes takibini yapan kurumu Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi misyonu ilan eden bugün yaptığı açıklamada Ukrayna bombardımanı sonucu birçok noktada sivillerin öldürüldüğünü söyledi.

Rostov’da sınır güvenlik karakolu vuruldu

Rusya'nın güvenlik teşkilatı FSB, Donbass bölgesinde devam eden bombardıman sırasında Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sınır güvenlik karakolunun sınırın ötesinden fırlatılan bir mermiyle vurulduğunu bildirdi.